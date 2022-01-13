来（返）洛政策重要调整！洛阳籍上海大学生在郑隔离后免费接回洛阳

28日，记者获悉，为推动疫情防控措施落实，提高疫情防控质效，筑牢疫情防控屏障，守住长周期不发生大规模疫情的底线，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发布《关于进一步加强当前疫情防控工作的通知》。洛报融媒记者对话指挥部相关负责人，为您梳理《通知》中动态调整的来(返)洛政策。

28日，记者获悉，为推动疫情防控措施落实，提高疫情防控质效，筑牢疫情防控屏障，守住长周期不发生大规模疫情的底线，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发布《关于进一步加强当前疫情防控工作的通知》。洛报融媒记者对话指挥部相关负责人，为您梳理《通知》中动态调整的来(返)洛政策。

问：当前来(返)洛如何报备？

答：有市域外旅居史的来(返)洛人员应提前3天向目的地村(社区)、单位报备，可采取以下任一方式:

●通过手机支付宝一豫事办一来(返)豫报备一社区报备；

●洛快办一返洛报备登记；

●支付宝一健康码一相关服务一返洛报备登记；

●微信-搜索洛阳网或洛阳发布公众号一返洛报备登记。

对抵洛后24小时内仍未报备的，赋黄码。村(社区)要加大对来(返)洛人员的排查，并跟踪落实相应防控措施，确保当日排查、当日管控、当日上报。

问：未持核酸阴性证明抵洛会被赋码么？

答：有市域外旅居史的来(返)洛人员抵洛时，应提供48小时(省内24小时)内核酸检测阴性证明；不能提供有效核酸检测阴性证明或近14日内有中高风险地区所在地地市旅居史的，在防疫检查点现场采样检测并赋黄码。

问：入洛后，要落实哪些管控措施？

●对近14日内有中高风险地区所在县(市、区)旅居史的来(返)洛人员，由目的地县区“点对点”闭环转运至本地，落实“14天集中隔离”管控措施。

●对近14日内有上海市旅居史的来(返)洛人员，由目的地县区“点对点”闭环转运至本地，实施“7天集中隔离+7天居家隔离”管控措施；

●对近14日内有中高风险地区所在省辖市或许昌市旅居史的来(返)洛人员，落实“7天居家健康监测”管控措施。

●对有省外无中高风险地区省辖市旅居史或省内14天内有阳性感染者(赴外省援建返回、“点对点”闭环管理的阳性人员不计入)但未划定为中高风险地区的省辖市(不含许昌市)旅居史的来(返)洛人员实施“三天两检”。

●对有省内其他省辖市旅居史的来(返)洛人员，抵洛后24小时内再进行一次核酸检测。

问：近期对上海返洛高校学子有哪些举措？

●对首落地为郑州市的洛阳籍上海高校学生，在郑州市落实免费集中隔离7天后，由目的地县区“点对点”免费接回并继续落实“7天居家健康监测”管控措施；

●对首落地为洛阳市的上海高校学生，由目的地县区“点对点”闭环转运至本地，实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”管控措施。

“对已落实相应管控措施的人员按现行防控措施重新研判，符合解除管控条件的及时解除。”市疫情防控指挥部办公室相关负责人介绍，当前，疫情防控形势依然严峻复杂，广大市民和相关单位要始终绷紧疫情防控这根弦，共同守护好这来之不易的防控成果。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)