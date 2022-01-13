读书会读出乡村振兴新动力

27日，洛阳市选调生读书会在隋唐大运河文化博物馆举行。

27日，洛阳市选调生读书会在隋唐大运河文化博物馆举行。

与会选调生围绕《走向乡村振兴》一书，分享了读书心得和学习感悟。“这是来自脱贫攻坚一线的乡村调研报告。”来自市委组织部的孙留洋首先对该书进行了介绍，他认为做国情调研工作要像作者一样深入基层、不怕困难，用脚步丈量山川大地，用心倾听群众所求所盼，才能形成科学的调研报告，为决策提供有力支撑。在洛宁县董庄村挂职锻炼的国家工信部的周枫然谈到，调研是了解社情民意的最好方式，也是坚持走群众路线的必然要求。他结合自己在基层的工作经验，从坚持学习、务实重干、敢于创新三个方面分享了如何提升调查研究能力。

在讨论的最后，参与此次读书会的汝阳县人民政府副县长丁雪峰结合自身工作经历，介绍了在脱贫攻坚工作中的经验做法，鼓励选调生们要善于在工作中攻坚克难和创新，在实践中提高调查研究能力，真正扎根基层，在基层挥洒青春。

将近两个小时的读书分享活动节奏紧凑。结束后，大家纷纷表示，作为青年选调生，要立足自身岗位，不断提升理论修养、工作本领和调研能力，在全面推进乡村振兴中贡献青春力量。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 刘耀）