洛阳市委办公室领导班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会

27日，市委办公室领导班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示，深刻汲取教训，强化风险意识，从严抓好整改，推动“三服务”工作再上新台阶。市委常委、秘书长王军主持会议并作总结讲话。 27日，市委办公室领导班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示，深刻汲取教训，强化风险意识，从严抓好整改，推动“三服务”工作再上新台阶。市委常委、秘书长王军主持会议并作总结讲话。 会前，市委办公室领导班子成员按照要求，认真开展学习研讨、谈心谈话，广泛征求意见，深入剖析问题，撰写班子和个人对照检查材料，为开好本次专题民主生活会奠定了坚实基础。会上，班子成员逐一作对照检查，严肃开展批评与自我批评，达到了预期效果。 王军在总结讲话中指出，市委办公室是政治机关，要切实加强政治建设，善于从政治上认识问题、把握问题，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要强化责任担当，带头扛牢主体责任，勇于直面困难、攻坚克难，以更大力度更强担当防范化解重大风险。要锻炼本领、提升素养，既要坚持系统学习、强化理论武装，又要深入一线调研，开阔视野、摸透实情，切实提升“三服务”能力水平。要强化宗旨意识，厚植为民情怀，树牢人民至上、生命至上理念，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，以实实在在的工作成效增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）