27日，“温暖相伴 欢庆六一”关爱外来务工人员子女公益活动在瀍河区第三实验小学举行，为孩子们送上节日祝福。
27日，“温暖相伴 欢庆六一”关爱外来务工人员子女公益活动在瀍河区第三实验小学举行，为孩子们送上节日祝福。
27日，“温暖相伴 欢庆六一”关爱外来务工人员子女公益活动在瀍河区第三实验小学举行，为孩子们送上节日祝福。
活动现场，学生们在志愿者和老师的协助下，在墙上描绘出五彩缤纷的图景。工作人员和爱心企业负责人共同为该校的20名贫困、留守儿童赠送了书包、文具、篮球、布偶等节日礼物。此外，爱心企业还向学校捐赠150本儿童类课外读物图书，在校内设置“信和读书角”，以丰富同学们的阅读体验。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 黄晨辉 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605