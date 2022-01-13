27日，“温暖相伴 欢庆六一”关爱外来务工人员子女公益活动在瀍河区第三实验小学举行，为孩子们送上节日祝福。

27日，“温暖相伴 欢庆六一”关爱外来务工人员子女公益活动在瀍河区第三实验小学举行，为孩子们送上节日祝福。

活动现场，学生们在志愿者和老师的协助下，在墙上描绘出五彩缤纷的图景。工作人员和爱心企业负责人共同为该校的20名贫困、留守儿童赠送了书包、文具、篮球、布偶等节日礼物。此外，爱心企业还向学校捐赠150本儿童类课外读物图书，在校内设置“信和读书角”，以丰富同学们的阅读体验。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 黄晨辉 摄影报道）