洛阳市2400名儿童获赠特殊“六一”儿童节礼物

27日，在“六一”儿童节来临之际，洛阳市红十字会在伊川县河滨街道彭庄小学举行“呵护生命 关爱童行”安全防护书包套装发放仪式，为该校儿童赠送安全防护书包套装这一特殊的节日礼物。

27日，在“六一”儿童节来临之际，洛阳市红十字会在伊川县河滨街道彭庄小学举行“呵护生命 关爱童行”安全防护书包套装发放仪式，为该校儿童赠送安全防护书包套装这一特殊的节日礼物。

此次发放的安全防护书包套装中包含安全防护360°反光书包、安全反光背心、中小学生交通安全图书、反光弹力带、安全书包反光挂件、反光刻度尺。据悉， “六一”儿童节期间，洛阳市红十字会将在伊川县、偃师区、孟津区等多个县区开展此活动，为全市2400余名少年儿童赠送价值40余万元的交通安全防护书包套装，减少中小学生出行所带来的交通事故危害，护航他们安全出行。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 赵海峡）(通讯员供图)