2464名少先队员获洛阳市2021年度“红领巾奖章”三星章

27日，记者从团市委获悉，洛阳市2021年度“红领巾奖章”三星章评定结果公布，全市共有2464名少先队员、145个集体获“红领巾奖章”三星章。

27日，记者从团市委获悉，洛阳市2021年度“红领巾奖章”三星章评定结果公布，全市共有2464名少先队员、145个集体获“红领巾奖章”三星章。 27日，记者从团市委获悉，洛阳市2021年度“红领巾奖章”三星章评定结果公布，全市共有2464名少先队员、145个集体获“红领巾奖章”三星章。 在当天举办的“喜迎二十大、争做好队员”洛阳市庆“六一”主题队日活动暨分批入队示范仪式上，2021年“红领巾奖章”三星章个人和集体获章代表现场接受表彰颁奖。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 秦卫红）