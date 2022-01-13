想了解洛阳科技工作者鲜为人知的幕后故事？来科技馆参观吧【视频】

27日，2022年科技工作者日暨“科学家精神在洛阳——科技工作者风采展”在洛阳市科技馆启动。

27日，2022年科技工作者日暨“科学家精神在洛阳——科技工作者风采展”在洛阳市科技馆启动。

今年5月30日是第六个“全国科技工作者日”，今年的主题是“创新争先、自立自强”。为大力弘扬科学家精神，在全社会形成尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围，洛阳市科协主办的“科学家精神在洛阳——科技工作者风采展”，以新时代中国科学家精神为主线，以洛阳市广大科技工作者创新成果为主体，集中展示全市科技工作者在爱国奉献、求实创新、协同育人等方面的崇高精神。

展览分爱国精神、创新精神、求实精神、奉献精神、协同精神、育人精神六个章节，着眼洛阳市科技工作者鲜为人知的幕后故事、脚踏实地的钻研精神，精选陈俊武、李俊贤、任辉启、樊会涛、顾金才、王梦恕等6位院士和30多名优秀科技工作者事迹，通过100多块图文展板，展现了广大科技工作者创新奋斗、科技创新的动人篇章。