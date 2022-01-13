洛阳市开展三八红旗手(集体)创建活动

为助力全国文明典范城市创建，27日，洛阳市妇联联合教育、公安等多部门，在教育、公安、税务、医疗卫生、城管、公交6个行业中开展三八红旗手(集体)行业创建活动启动仪式。

为助力全国文明典范城市创建，27日，洛阳市妇联联合教育、公安等多部门，在教育、公安、税务、医疗卫生、城管、公交6个行业中开展三八红旗手(集体)行业创建活动启动仪式。

该活动将发挥六大行业中先进女性代表的模范带动作用，展示行业女性蓬勃向上、乐观进取、奋发团结的精神面貌，在推动解决急难愁盼问题中更好凝聚妇女群众。

洛阳市妇联负责人表示，全市将通过三八红旗手(集体)行业创建，组织巾帼志愿者开展扶危济困、帮老助残、爱国卫生等志愿服务活动，创造性开展彰显行业特点的群众性主题教育活动，带动全市广大妇女学习榜样、凝聚力量，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠）