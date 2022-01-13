汝阳有个“好媳妇” 巧手致富带乡邻

在洛阳市汝阳县高庄镇小店村，提起陈娜，大家都竖起大拇指：“巧手！能干！”25日，在高庄镇高老庄布鞋文化园，记者见到了正在忙碌的陈娜。

在洛阳市汝阳县高庄镇小店村，提起陈娜，大家都竖起大拇指：“巧手！能干！”25日，在高庄镇高老庄布鞋文化园，记者见到了正在忙碌的陈娜。

“嫂子，你一共带来30双鞋底，我随后把钱打到您卡上。”“大姐，你的鞋底子做得真不错，以后咱常合作。”几名妇女将自己手工制作的鞋底交给陈娜，她麻利地检查、计数、登记信息，不一会儿，就收了百十双鞋底。这些鞋底将被园里的工人们制作成各式各样的布鞋，再通过电商及实体店铺销往全国各地。

大红底色搭配白色绒毛的虎头鞋、水墨晕染花样的布鞋、保暖舒适的长靴、珍珠刺绣的绣鞋……在园内的产品展示区，手工布鞋的款式多达千种。而这些各不相同的鞋子，几乎全都出自陈娜之手。

早在童年时期，陈娜最喜欢的玩具就是外婆的针线筐，经常拿着筐子里的针线和碎布料，捣鼓着制成各种小玩意儿。毕业后，陈娜开始自己设计并制作衣服、鞋子、背包，亲戚朋友都喜欢拿着废旧衣服或布料找陈娜，因为她这一双手，有“变废为宝”的能力。

为了让更多人传承女红技艺，带动更多人实现家门口就业，陈娜在家人的支持下，办起了陈记虎头鞋、虎头帽合作社，组织村里妇女一同纳制鞋底，制作鞋子，截至目前，已有400多名女性参与制作。

2014年，陈娜受邀参加第七届广东省民间工艺精品展(青年专场)，2015年参加义乌国际博览会，2016年参加苏博会……陈娜的作品屡次在各大展览和比赛中获奖，并被多地收藏，她的巧手名号被越来越多人知道，各地的订单需求量也越来越高。去年，陈娜获河南省乡村出彩好媳妇表彰。“这个荣誉对我来说是一种激励，我有责任带着大家越来越好。”陈娜说。

现在，陈娜的小型合作社已经变成了高老庄布鞋文化园，除制作并销售布鞋等手工艺品外，园内还办起了研学基地，组织各地中小学生前来沉浸式体验女红技艺，传承优秀传统文化。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 罗兴涛 文/图）