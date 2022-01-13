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书香迎“六一”，洛阳市少儿图书馆精彩活动等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.27 18:39

　　今天下午，记者从洛阳市少年儿童图书馆了解到，为迎接六一儿童节，该馆为少年儿童准备了多场有趣的活动，大朋友们也能带上童心，陪孩子一起打卡，召唤那颗热爱阅读的心。

　　一、线下活动

　　1.活动主题：与“神兽”相遇打卡

　　寻找馆内标有“六一·神兽学堂”LOGO的神仙、神兽等，选择9个与其合影，文字配图分享至朋友圈，集赞领礼品。

　　活动时间：6月1日9：00至16：00

　　活动地点：洛阳市少年儿童图书馆总馆(会展中心3楼)

　　活动对象：0岁至12岁儿童

　　2.活动主题：“六一”亲子读书会

　　听领读老师讲述一个面目丑陋，内心善良的奇迹男孩的故事。

　　主讲老师：幸福读书会领读老师

　　活动时间：5月29日9：30、6月1日18:30

　　活动地点：洛阳市少年儿童图书馆青阅书房(会展中心3楼)

　　活动对象：儿童年龄为4岁至12岁，每场活动限报5组家庭

　　3.活动主题：阅读推广校园行“六一”特别活动

　　老师为一年级、二年级的孩子精心准备了好玩有趣的童书体验，优秀绘本阅读分享等阅读推广活动，激发孩子们的阅读兴趣，使孩子爱上阅读，爱上校园生活。

　　主讲老师：兔兔、葛晶

　　活动时间：5月30日9:00

　　活动地点：洛阳市东马沟小学

　　4.活动主题：有趣的童书

　　翻翻书、洞洞书、立体书、墙书、地板书、可闻味道的书，互动有声书……一起来感受玩具书的魅力，让阅读变成知识的探索和发现，让阅读成为一种可以操控的互动体验。主讲老师：田甜

　　活动时间：6月1日10:00

　　活动地点：洛阳市少年儿童图书馆总馆特色阅览区

　　活动对象：4岁至12岁儿童，限报10人

　　5.活动主题：沉浸式阅读体验绘本戏剧《野兽国》

　　当童书经典遇见戏剧，会碰出怎样的火花？带领孩子们一起发现情绪、释放情绪、管理情绪，来一场快乐疗愈之旅。

　　主讲老师：葛晶

　　活动时间：6月1日15:00

　　活动地点：洛阳市少年儿童图书馆总馆青少年优秀读物专区

　　活动对象：4岁至12岁儿童，限报10人

　　6.活动主题：沉浸式阅读体验《同绘思维导图长卷》

　　跟随名师一起感知思维导图的意义，尝试多人绘制思维导图长卷的乐趣！阅读丈量世界，思维开启智慧。

　　主讲老师：王会艳

　　活动时间：6月1日16:00

　　活动地点：洛阳市少年儿童图书馆总馆艺术空间

　　活动对象：8岁至12岁儿童，线上报名限6人

　　参与方式：关注“洛阳市少年儿童图书馆微信公众号”，进入“微服务大厅”，点击“活动报名”专栏进行报名。

　　二、线上活动

　　1.小记者直播间-阅读大课堂：如何选择孩子喜欢的图书？如何提高孩子的阅读理解能力？

　　直播时间：5月29日15时“洛阳市少年儿童图书馆”抖音号、视频号

　　2.云图活动：那些年，我们追过的动画片——趣味阅读活动

　　5月30日，参与答题，赢取好礼。

　　3.“玉粽袭香千舸竞，童心共筑中国梦”有奖趣味答题读书活动

　　5月28日，让孩子和家长体验节日习俗，感受传统文化魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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