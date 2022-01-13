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2022年底，洛阳学校食堂和供餐单位“互联网+明厨亮灶”全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.27 18:39

　　今日，洛阳市市场监管局联合洛阳市教育局，组织开展“五联五促”暨“党建+业务共建，护航校园食品安全”观摩座谈会。记者从现场了解到，2022年底，学校食堂和校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”要全覆盖。

　　持续开展校园食品安全守护行动。全面压实学校食堂和校外供餐单位的食品安全主体责任，严格实行“6S”规范化管理，严格实行各项全管理制度并严格自查自纠。严格落实学校食堂和校外供餐单位主体责任，监管部门加大食品安全风险排查力度，监督执行进货查验、规范加工制作行为，彻底清洗消毒餐具用具。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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