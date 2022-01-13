6月底前，洛阳各县区将分别打造10个文化特色社区

27日下午，在洛阳市洛龙区定鼎门社区新时代文明实践站内，河洛大鼓志愿服务队的队员们正在进行节目排演。
27日下午，在洛阳市洛龙区定鼎门社区新时代文明实践站内，河洛大鼓志愿服务队的队员们正在进行节目排演。
27日下午，在洛阳市洛龙区定鼎门社区新时代文明实践站内，河洛大鼓志愿服务队的队员们正在进行节目排演。
“端午节快来了，我们河洛大鼓志愿服务队的活动也是排得满满的。”洛阳市杂技曲艺家协会理事、国家级非物质文化遗产(河洛大鼓)省级代表性传承人张怀生介绍，河洛大鼓是国家首批非物质文化遗产，近年来，随着社会对非遗文化重视程度的加深，加之社区平台的不断扩展，河洛大鼓正借着“文化进社区”的东风，走近越来越多洛阳百姓身边。
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