全市357.32万亩小麦收获全面开镰【视频】

轰鸣机器忙收获，颗粒归仓粮囤圆。27日，全市2022年“三夏”机收会战暨小麦机收减损技能比武现场推进会在孟津区平乐镇上古村举行。这标志着全市357.32万亩小麦收获和夏种夏管大幕全面拉开。

轰鸣机器忙收获，颗粒归仓粮囤圆。27日，全市2022年“三夏”机收会战暨小麦机收减损技能比武现场推进会在孟津区平乐镇上古村举行。这标志着全市357.32万亩小麦收获和夏种夏管大幕全面拉开。