全省率先！洛阳药械经营许可全程网上办

6月1日起，洛阳药械经营许可在全省率先实现“全程网上办，不见面审批，便利化准营”！今日记者从洛阳市市场监管局获悉，这是洛阳加快推进政务服务标准化规范化便利化要求，深化“放管服效”改革、精简行政审批的具体举措。

6月1日起，洛阳药械经营许可在全省率先实现“全程网上办，不见面审批，便利化准营”！今日记者从洛阳市市场监管局获悉，这是洛阳加快推进政务服务标准化规范化便利化要求，深化“放管服效”改革、精简行政审批的具体举措。

此前，药品零售企业、医疗器械经营企业在办理经营许可业务，需要网上预审通过后，再到市场监管服务窗口申请受理，转入下一环节，部分企业因为种种原因无法及时到服务窗口申请受理，延误了办理时限。现在，企业只需要登录河南政务服务网，并按照要求提交经营许可申请材料，审批人员在线审核通过后，即可直接转入现场核查环节；核查人员在限定时间内完成现场核查(通过)后准予许可。对于准予许可经营的企业，工作人员将为其免费邮寄许可经营证件。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，“全程网上办，不见面审批，便利化准营”推行后，企业从申请到领证仅需4个工作日，一次不用跑就能办完所有业务。这也意味着，今后，洛阳企业的药品经营许可证、医疗器械经营许可证业务均可通过网上申请、在线审核、邮寄发证程序办理，实现申报全流程的“网上办”“零跑腿”“不见面”。

据悉，“万人助万企”活动开展以来，为了保证市场主体“便利化准营”的标准化和规范化，洛阳市市场监管局编制了《市场监管窗口业务指南》，做到统一标准、统一规范，大幅压缩自由裁量空间，并制定详细的办事指南和材料模板，更好地满足企业和群众的办事需求，申请人根据实际情况按模板申报即可。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 范丽洁)