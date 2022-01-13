儿童节礼物！洛阳志愿者为山村孩子捐赠169套校服

六一儿童节即将到来，27日，洛阳的爱心志愿者来到洛宁县革命老区，为山村小学的孩子们送去价值2万余元的校服，祝愿孩子节日快乐、健康成长。

六一儿童节即将到来，27日，洛阳的爱心志愿者来到洛宁县革命老区，为山村小学的孩子们送去价值2万余元的校服，祝愿孩子节日快乐、健康成长。

“提前祝孩子们六一儿童节快乐。”27日上午，洛阳市助学济困联合会秘书长王荣娟和部分志愿者来到洛宁县东宋镇中河小学，为孩子们带来169件崭新的校服，价值2万余元。