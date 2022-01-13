洛阳推广特色农业保险 为20类优势特色农产品提供风险保障15.46亿元

农业保险助力乡村振兴再结硕果。去年以来，洛阳市通过大力推广特色农业保险，为20个特色农业提供15.46亿元的风险保障，已累计覆盖5.4万户群众。

农业保险助力乡村振兴再结硕果。去年以来，洛阳市通过大力推广特色农业保险，为20个特色农业提供15.46亿元的风险保障，已累计覆盖5.4万户群众。

深化“三变”改革，大力发展特色产业，是洛阳市委市政府着力推进“151”工作举措的重要内容。去年，洛阳学习借鉴先进地区经验，与中原农险河南省分公司等签署农业保险助力乡村振兴合作协议，进一步完善农业保险政策，通过专业化和综合化保险服务，有效提升农业抵御风险的能力。

中原农险河南省分公司洛阳地区相关负责人介绍，目前洛阳已有8个县区开展特色农产品保险，为20类优势特色农业提供风险保障15.46亿元。涉及产业以优质林果、杂粮、瓜菜、草畜、中药材、花卉苗木等六大产业为重点，在全市范围内选择了苹果、樱桃、猕猴桃、葡萄、核桃、花椒、红薯、谷子、蔬菜、香菇、肉牛、肉羊、中药材、牡丹花卉苗木等特色农业产品。

结合2021年夏秋季多轮特大暴雨，以及今年年初栾川县部分山区的冰冻灾害等突发情况，已先后为农户赔偿2249.66万元，极大地保障了地方优势特色产业发展。

按照部署，下一步洛阳还将在“保险+粮食安全”方面，围绕小麦、玉米等主要粮油作物，推动保险产品“扩面、增品、提标”，创新实践完全成本保险、大灾保险等保险产品；在“保险+金融”方面，发挥保险增信功能，建立“政银保担”模式，更好为返乡创业乡贤、乡村运营主体、种植大户等新型农业经营主体提供更多金融支持。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)