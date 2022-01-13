九大主要任务！洛阳大力促进民营企业提质增效升级

今日，洛阳市市场监管局等6部门发布《关于进一步发挥质量基础设施支撑引领作用促进民营企业提质增效升级的实施意见》，围绕九大主要任务，推动全市计量、标准、认证认可、检验检测、质量品牌、知识产权等要素共建共享、协同服务、综合运用，大力实施换道领跑战略，促进民营企业提质增效升级。

今日，洛阳市市场监管局等6部门发布《关于进一步发挥质量基础设施支撑引领作用促进民营企业提质增效升级的实施意见》，围绕九大主要任务，推动全市计量、标准、认证认可、检验检测、质量品牌、知识产权等要素共建共享、协同服务、综合运用，大力实施换道领跑战略，促进民营企业提质增效升级。力争到2025年，建立系统完备、平等获得、支撑有力、机制健全的民营企业质量基础设施服务保障体系。

引导民营企业牢固树立“质量第一”的强烈意识

引导民营企业增强法治意识，推行以质取胜的经营战略。推广具有核心竞争力的企业品牌，扶持具有优秀品牌的骨干企业做强做优，树立具有一流质量标准和品牌价值的样板企业。

更好发挥民营企业质量创新重要作用

鼓励领军企业组建创新联合体，推动科技成果加快向产品、标准和知识产权转化，推动规上工业企业研发活动全覆盖。支持民营企业参与各类科研项目和标准规范制定修订、检测能力提升、计量比对项目，提升质量研发能力。实施“上云用数赋智”行动，推动生产流程和设备数字化改造，推行在线监测、实时分析、持续改进，实施数字化赋能。

支持民营企业加强质量基础能力建设

鼓励民营企业制定高于国家标准或行业标准的企业标准，支持具有核心竞争力的专利技术向标准转化，增强企业市场竞争力。支持具备条件的生产制造企业申请相关资质，面向社会提供检验检测服务。鼓励民营企业家专注专长领域，开展质量提升行动。

加强民营企业质量人才队伍建设

建设创新型民营企业家队伍。推行企业首席质量官制度，加强民营企业质量管理人员、产品质检员、关键岗位技工、计量人员等知识更新，提高专业能力和水平。着力培养技术精湛技艺高超的高技术人才。引导民营企业完善售后服务、投诉受理等人员配备。

弘扬优良的民营企业质量文化

带领企业树立高标准、开发新产品、满足新需求。积极倡导工匠精神和劳模精神，把提高技能、打造精品融入职业目标和行为准则。坚持顾客至上，树立为消费者服务、受社会监督的责任意识。

强化民营企业质量技术服务

开展“计量服务中小企业行”活动、小微企业质量管理体系认证提升行动、民营企业质量提升专项活动。大力推行质量基础设施“一站式”服务。在洛阳市的重点优势产业，优先布局国家级和省级质检中心、产业计量测试中心、检验检测认证公共服务平台示范区。推动高等院校、科研机构和国家级质检中心、重点实验室、行业检测中心等重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享。

提升民营企业全链条质量水平

健全“个转企、小升规、规改股、股上市”梯次培育机制，培育一批高新技术企业和“小巨人”企业。针对重点质量技术服务链条，加快强链、补链、延链，推动标准规范对接、质量品牌共建。鼓励大型企业和“链主”企业，加强上下游企业质量管理体系建设，整体提升产业链供应链质量创造和保障能力。

支持民营企业参与全球竞争

鼓励民营企业参加国际标准化活动，鼓励我市民营企业参与制定国际产业合作的技术规则，助力产品和服务出口。重视民营企业海外质量纠纷解决，加强反不正当竞争执法。支持龙头企业瞄准国际标杆企业，尽快推出一批质量好、附加值高的精品，促进民营企业提质增效升级，增强国际竞争力。

优化民营企业发展政策环境

持续深化“证照分离”改革，完善“一网通办”，推进“跨省通办”。加强反垄断监管执法，依法查处滥用行政权力排除、限制竞争行为。全面推行“双随机、一公开”监管。加大CCC认证自我声明实施力度，简化认证产品变更程序。鼓励民营企业争创中国质量奖、中国标准创新贡献奖、省长质量奖和市长质量奖，培育一批企业标准“领跑者”。鼓励民间资本参与质量技术机构、国家技术标准创新基地(郑洛新)建设。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 陈翔)