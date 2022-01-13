不限行、赋黄码、限速值……洛阳交警发布重要提示！

根据2022年端午节假期安排，6月3日到6月5日放假3天。预计我市城区主干道及主要的旅游景区各条道路交通压力会有明显增加，高速出行需求不大，以栾川、嵩县等县区短途出行为主，小客车自驾出行比例相对较高。

根据2022年端午节假期安排，6月3日到6月5日放假3天。预计我市城区主干道及主要的旅游景区各条道路交通压力会有明显增加，高速出行需求不大，以栾川、嵩县等县区短途出行为主，小客车自驾出行比例相对较高。通过分析研判，现将2022年端午节期间全市道路交通流量预判和分流绕行方案公布如下：

交通流预判

1、端午节假期期间，机动车尾号限行规定停止执行。目前已进入暑期，市民消夏避暑出行愿望较高，预计近郊山水游、田园游出行会成为热点。

2、按照交通部门安排，端午假期高速公路小客车通行不免费，根据2021年高速流量、上下站流量分析，预计6月3日上午7时至11时为出行的高峰时段，返程高峰预计在6月5日下午15时至18时，建议拟出行的群众错峰出行。

高速公路情况

1、二广高速洛阳孟津段(K1136+100至K1137+260)东半幅(洛阳至济源方向)封闭，西半幅实施单幅双向通行；连霍高速洛阳孟津段(K676+946至K678+470)北半幅(洛阳至三门峡方向)第三、四车道和应急车道封闭，车辆由第一、二车道通行。行经施工路段车辆的最高时速不得超过70公里/小时，请过往车辆驾驶人按照道路交通标志、标线的指示通行。

2、二广高速龙门服务区施工封闭，济洛高速孟津服务区、郑栾高速(尧栾西高速)白云山服务区仅提供入厕、热水等服务，目前还不具备餐饮、加油、住宿等功能。

3、洛栾高速公路洛阳至嵩县站区间限速100公里/小时，嵩县站至栾川站区间限速80公里/小时；洛卢高速公路洛阳至洛宁西站区间限速100公里/小时，洛宁西至三门峡界限速80公里/小时，提醒驾驶员朋友行经以上路段注意按照限速标志提示行驶，切勿超速。

4、事故易发路段：二广高速1157公里-1162公里(二广高速关林站至伊滨站之间)。