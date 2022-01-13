洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

别样“六一”！小朋友体验“80后”父母童年游戏大联欢【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.27 15:52

　　翻花绳、跳皮筋、打沙包……27日上午，洛阳市涧西区长春社区38街坊的小广场上热闹非凡。长春社区党委联合景苑物业党支部、景华实验小学开展的“体验爸爸妈妈童年游戏”活动正在这里进行。

　　在活动现场，设置有许多“80后”熟悉的经典游戏场景，让小朋友们沉浸式体验了一把爸爸妈妈的童年。当记忆的闸门被打开，现场围观的居民也不由自主参与进来，一同重温儿时记忆。

　　据了解，今年以来，长春社区党委以创建“五星”支部统领社区基层治理，以“文化进社区”为契机，依托新时代文明实践站，积极开展群众性活动，努力打造有烟火味、人情味、文化味的宜居社区。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 何谦)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一天两个重磅签约 这家世界500强央企...
  • 定了！2022年退休人员基本养老金上调4%
  • 洛阳举行应对特大洪涝灾害尾矿库溃坝...
  • 解读绚烂的唐代洛阳城！我市230余件(...
  • 热热热！本周末洛阳将迎38℃高温天气
  • 东南隅街道办事处：弘扬街巷历史文化 ...
  • “龙瑞大叔”卡通形象“上岗”
  • 不限行、赋黄码、限速值……洛阳交警...
  • 洛阳警方3个集体和4名个人受国家表彰
  • 涧西一社区举办端午节活动 老人包粽子...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    金翅雀

    凌霄花

    阳光下的丽影

    西霞院湿地掠影
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605