别样“六一”！小朋友体验“80后”父母童年游戏大联欢【视频】

翻花绳、跳皮筋、打沙包……27日上午，洛阳市涧西区长春社区38街坊的小广场上热闹非凡。

翻花绳、跳皮筋、打沙包……27日上午，洛阳市涧西区长春社区38街坊的小广场上热闹非凡。长春社区党委联合景苑物业党支部、景华实验小学开展的“体验爸爸妈妈童年游戏”活动正在这里进行。

在活动现场，设置有许多“80后”熟悉的经典游戏场景，让小朋友们沉浸式体验了一把爸爸妈妈的童年。当记忆的闸门被打开，现场围观的居民也不由自主参与进来，一同重温儿时记忆。

据了解，今年以来，长春社区党委以创建“五星”支部统领社区基层治理，以“文化进社区”为契机，依托新时代文明实践站，积极开展群众性活动，努力打造有烟火味、人情味、文化味的宜居社区。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 何谦)