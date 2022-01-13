迎“六一” ，洛阳市文化馆精彩活动等您参与

“六一”儿童节即将到来，记者27日从洛阳市文化馆获悉，6月1日至10日，该文化馆将举办“喜迎二十大 同心护未来”儿童美术作品展览，等待小朋友的参与。

“六一”儿童节即将到来，记者27日从洛阳市文化馆获悉，6月1日至10日，该文化馆将举办“喜迎二十大 同心护未来”儿童美术作品展览，等待小朋友的参与。

活动地点：洛阳市文化馆(中州中路298号老博物馆)

活动内容：展出约300件儿童美术作品(包括绘画、装置、手工等作品)

参与方式：活动分两种形式进行。6月1日至6月10日为静态展示阶段；6月3日至6月5日增加现场互动环节，小朋友可现场参与画粽子、手工制作香囊等活动。

温馨提示：6月3日至6月5日期间每场活动可预约10组家庭，您可拨打63118757提前预约。

此外，洛阳市文化馆还将于6月2日开展“文化进社区”端午节演出活动，组织文化志愿者走进西工区健康新村社区和西工社区，开展音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、诗朗诵、模特秀等形式多样的文艺表演。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)