洛阳主城区瓶装液化气将统一配送 【视频】

今后，在洛阳主城区购买瓶装液化气，不仅将更便捷，用气安全也将更有保障。

今后，在洛阳主城区购买瓶装液化气，不仅将更便捷，用气安全也将更有保障。

近日，记者从洛阳市城市管理局获悉，我市成立专业瓶装液化气配送服务企业，负责主城区范围内瓶装液化气的销售和配送工作。

洛阳市城市管理局有关负责人介绍，目前，洛阳主城区瓶装液化气日需求量约为90吨，年需求量约3.2万吨，市场流通钢瓶30余万只，主要用户是尚未使用天然气的居民、餐饮用户和部分从事传统工业窑炉焙烧的用户。从现实情况讲，瓶装液化气作为辅助气源，在中短期内仍将继续存在。

此前，洛阳主城区有6家瓶装液化气经营企业，存在配送队伍复杂、跨区送气有风险、监管难度大等问题。本次新成立的河南易升配送服务有限公司，由这些瓶装液化气经营企业联合组建而成，其成立不仅有利于提高主城区瓶装液化气行业服务水平，更有利于加强政府部门对瓶装液化气市场的监管，消除燃气安全隐患，确保群众生命和财产安全。