大手拉小手 防灾减灾教育进校园

昨日，一场别开生面的儿童防灾减灾培训活动走进涧西区天津路小学吉安南街校区，该校70名小学生轮流学习千斤顶抬升、毛毯担架、家具防倾倒等防灾减灾小常识。

昨日，一场别开生面的儿童防灾减灾培训活动走进涧西区天津路小学吉安南街校区，该校70名小学生轮流学习千斤顶抬升、毛毯担架、家具防倾倒等防灾减灾小常识。 昨日，一场别开生面的儿童防灾减灾培训活动走进涧西区天津路小学吉安南街校区，该校70名小学生轮流学习千斤顶抬升、毛毯担架、家具防倾倒等防灾减灾小常识。此次活动由市红十字会、涧西区教育局联合壹基金、腾讯公益主办，未来还将走进我市20多所小学开展相关防灾减灾活动。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 摄影报道）