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“可食用”儿童化妆品？别逗了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.27 08:35
超市里琳琅满目的儿童化妆品

　　如今，不少父母因为工作繁忙，把孩子交给老人看护。“隔代亲，亲更亲”，很多老人为了呵护孩子稚嫩的皮肤，认为“可食用”化妆品更安全，高档成人化妆品更好……看看这些误区，您“中招”了吗？

　　“可食用”儿童化妆品根本不存在

　　昨日上午，在我市一家大型超市的儿童化妆品区，几位市民正在挑选商品。记者看到，货架上摆放着十几种牙膏，部分外包装印有“食品级”字样，适合的年龄段为2岁至6岁。“孩子今年3岁，刷牙时难免会有吞咽的情况，‘食品级’牙膏不含氟，比较安全。”一位女士告诉记者。

　　之后，记者来到西工区一家彩妆专卖店，询问是否有儿童化妆品，促销人员推荐了一款售价98元的彩妆礼盒，包含唇彩、眼影、腮红等。“这些化妆品都是从植物原液中提取出来的，无毒无害，即使吃到嘴里也没事。”对方说，六一儿童节将至，最近有不少人将其作为礼物送给孩子。

　　“化妆品不是食品，根本不存在‘可食用’‘食品级’的儿童化妆品。”市市场监管局化妆品监管科相关人员说，自今年1月1日起，《儿童化妆品监督管理规定》正式施行，其中明确规定，儿童化妆品标签不得标注“食品级”“可食用”等词语或者食品有关图案，所以，如果您在购买化妆品时看到这类促销广告，建议不要购买。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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