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参考分数段表选高中 相关解答很实用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.27 08:36

　　近日，市教育局发布我市中招模拟考试分数段表及体育特长生(尖子生)、艺术特长生合格名单。5月29日，考生就要填报中招志愿了，如何参考分数段表选高中？通过测试的考生填志愿时注意啥？针对家长、考生的疑问，相关高中招生负责人为您解答。

　　●问：如何参考分数段表选高中？具体如何参考？

　　答：填报志愿前，考生可利用分数段表确定自己在全市的大致位次，初步选择自己的意向高中。

　　以考生小洛为例，若她的目标高中为洛阳理工附中，她的中招模拟考试成绩为495分，考试发挥正常。对照今年的分数段表，小洛的全市排名为2620名左右，若洛阳一高、洛阳理工附中统招班招生人数分别为1000人(今年招生计划尚未确定)，中考总分在全市排名前2000名的考生有机会被录取。小洛的排名在2620名左右，若她中考发挥一般，则无法被洛阳理工附中录取；若河科大附中招生人数为1000人左右(今年招生计划尚未确定)，小洛则有可能考上河科大附中。

　　本着“稳一稳，保一保”的原则，每个志愿间最好保持20分至30分梯度。小洛选择市提前批第二批次志愿的两所学校时，可这样填报——第三志愿：河科大附中统招班；第四志愿：市二中。

　　●问：只要过了中招最低录取控制分数线，就能上国际班吗？上了国际班后能转入普通班吗？

　　答：根据中招政策，考生一旦被国际班录取，一律不得转入普通班。往年，各国际班分数线基本与我市中招最低录取控制分数线相同。今年，洛阳一高、洛阳理工附中、河科大附中国际班均在市提前批第一批次中录取，属高收费班型。需要提醒的是，若考生填报国际班志愿，中招成绩超过所报国际班录取分数线，会直接被所报国际班录取，无法再参与市提前批第二批次、市批次高中的录取了。

　　●问：孩子通过了中招美术特长生测试，报志愿时能选几个学校？被录取后如何分班？

　　答：美术特长生被录取后，各校将单独编班。测试合格的美术特长生，在市提前批第一批次中可选报洛阳理工附中美术班，第二批次中可在市九中美术班和市四十六中美术班中任选其一填报。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳 何奕儒）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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