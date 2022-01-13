洛阳两人入围“出彩河南人”第五届最美大学生候选人

昨日，记者从省教育厅获悉，今日，“出彩河南人”第五届最美大学生候选人名单发布，洛阳师范学院刘晨、河南科技大学赵志明入围。即日起，公众可通过微信公众平台给洛阳大学生点赞、助力。

昨日，记者从省教育厅获悉，今日，“出彩河南人”第五届最美大学生候选人名单发布，洛阳师范学院刘晨、河南科技大学赵志明入围。即日起，公众可通过微信公众平台给洛阳大学生点赞、助力。

刘晨是洛阳师范学院美术与艺术设计学院2020级学生，曾服役于中国人民解放军三军仪仗大队，把共和国的风采和尊严展现在五洲四海宾朋面前。退伍不褪色、退役不退志。刘晨回到校园，她不仅学习成绩优异，还参与宣传国家最新征兵政策、开展朋辈国防教育、疫情防控志愿服务等，用实际行动践行着“若有战，召必回”的铮铮誓言。

赵志明是河南科技大学农学院农学研2019级硕士研究生。2016年本科毕业后，他怀揣一腔热血应征入伍，主动请缨到艰苦边远地区服役。2018年，他考入河南科技大学农学院，通过科技支农助力乡村振兴，带领团队研发项目入选全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目，斩获第7届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖。

您可关注“河南省教育厅”微信公众号、“河南日报”微信公众号、“大象新闻”微信公众号，在5月27日8时至31日20时进入点赞通道，为您心目中的“出彩河南人”第五届最美大学生点赞。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）