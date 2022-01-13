《百年大党面对面》在洛阳发行

近日，由中央宣传部理论局组织撰写的2022年通俗理论读物《百年大党面对面》在我市上架销售。
近日，由中央宣传部理论局组织撰写的2022年通俗理论读物《百年大党面对面》在我市上架销售。
近日，由中央宣传部理论局组织撰写的2022年通俗理论读物《百年大党面对面》在我市上架销售。
昨日，记者在洛阳市新华书店购书中心看到，《百年大党面对面》摆放在一层入口显眼位置。这本书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党的百年奋斗重大成就和历史经验，既有高度的政治站位，又有深入的理论分析，是一部集政治性、理论性、知识性、可读性于一体的通俗理论读物，是一部极简中国共产党史。
目前，我市各单位踊跃订购《百年大党面对面》。市新华书店相关负责人表示，作为宣传发行主阵地，市新华书店将充分发挥主渠道作用，做好《百年大党面对面》的宣传发行工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 刘青 摄)
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