洛阳警方3个集体和4名个人受国家表彰

25日，全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会在京召开，表彰近5年来在各项公安工作中做出突出贡献的先进集体和个人。26日，记者从市公安局获悉，我市警方3个集体、4名民警受到表彰。

25日，全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会在京召开，表彰近5年来在各项公安工作中做出突出贡献的先进集体和个人。26日，记者从市公安局获悉，我市警方3个集体、4名民警受到表彰。

受到表彰的集体分别是：市公安局政治部宣传处、宜阳县公安局张坞派出所被评为“全国优秀公安基层单位”，市公安局110指挥中心被评为“全国公安机关爱民模范集体”。

受到表彰的个人分别是：市公安局洛龙分局刑侦大队警务技术二级主管韩作君获得“全国特级优秀人民警察”荣誉，市公安局民警范建国、市公安局西工分局刑侦大队大队长王百瑞、汝阳县公安局蔡店派出所所长刘少传获得“全国优秀人民警察”荣誉。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 程昊）