“带孙费”调查：给的是心意，不收是情意

不久前，山东一位老人起诉儿子索要2万余元“带孙费”的案件冲上微博热搜，引发社会的广泛关注和讨论。

不久前，山东一位老人起诉儿子索要2万余元“带孙费”的案件冲上微博热搜，引发社会的广泛关注和讨论。

关于“带孙费”该不该要，咱洛阳人咋看？老人帮子女带娃，是天经地义，还是应该有偿？老人关于“带孙”问题有啥话说？

今儿，咱就“带孙费”引发的一系列问题，好好聊聊！

回顾：类似案件有不少

5月10日，山东当地媒体报道了一起老人向儿子索要2万余元“带孙费”的民事案件。法院最终根据原告老人的诉请和事实，依法判决被告支付原告“带孙费”2万余元，双方均未上诉，该判决已生效。

这起审结的案件，很快便登上微博热搜。此次“带孙费”案件冲上微博热搜的事情，虽然有点新鲜，但“带孙费”早已不是什么新词，关于“带孙费”的讨论也由来已久。2006年，曾有媒体报道过“带孙费”引发家庭矛盾的事情，并借此开展了多次社会调查。

近年来，随着我国家庭结构的变化，由“带孙费”引发的民事案件并不少见。在中国裁判文书网上检索关键词“带孙费”，发现有陕西丹凤、江西萍乡等地多起追索“带孙费”的案件。此外，在媒体的公开报道中，国内许多地方都发生过类似案件，如北京、广东汕头、山东淄博、浙江衢州、广西陆川、四川绵阳等等。

老人为何索要“带孙费”，是真的为了钱吗？在江西萍乡中院审理的一起老人索要“带孙费”的案件中，经办法官判决书上的一段话回答了这一问题。

“作为晚辈要感谢老人的帮助，尊重老人的感情，体谅老人的辛苦，缺乏这份爱与关心，老人带孩子就变成了一种单向付出，心理上可能失衡，最终通过法律寻求救助。虽然这种以亲情为基础的‘劳务’行为不能完全按照市场价格来计算‘带孙费’，但老人不是‘免费保姆’，给足生活费亦是必须。”从这段话中，不难看出，其实，老人索要“带孙费”，要的不是钱，更多的是为了一个理，以及一份尊重和理解。