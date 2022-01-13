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洛阳牡丹瓷当“国礼” 见证中巴建交25周年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.27 08:20

　　记者昨日获悉，在中巴建交25周年招待会上，中国驻巴哈马大使向巴方赠送的“国礼”，是名为“各美其美、美美与共”的洛阳牡丹瓷。

　　5月19日，中国驻巴哈马大使馆同巴哈马外交部举行了中巴建交25周年招待会。会上，在巴哈马总督史密斯、总理戴维斯的共同见证下，中国驻巴大使戴庆利代表中国驻巴大使馆，向巴外交部长米切尔赠送了精美的牡丹瓷艺术品。

　　据现场录制的视频显示，只见淡蓝色圆盘上，绘有粉色和红色牡丹花及明黄色的黄钟花，一群姿态各异的火烈鸟栩栩如生，图案中间有汉字“庆祝中国巴哈马建交25周年”字样。

　　洛阳牡丹瓷创始人、牡丹瓷艺术博物馆馆长李学武介绍，这个43厘米的瓷盘是纯手工制作的，融入了手雕、手捏等技法，以及陶瓷、绘画、书法等多种中国传统元素。（洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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