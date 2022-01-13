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洛阳今日全区晴天间多云 气温17℃～34℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.27 08:20

　　今年我国北方首场大范围高温天气来了，洛阳将迎38℃高温！

　　中国天气网消息，从昨日开始，我国北方各地气温强势反弹，华北、黄淮一带将迎来今年首场大范围高温天气。27日到29日，河北南部、河南中部和西北部一些地方的最高气温甚至将达到或超过40℃。具体到洛阳来说，这个双休日(28日、29日)，洛阳最高气温将达到38℃。

　　高温来袭的同时，还有风来凑热闹。昨日，省农业农村厅、省气象局联合发布冬小麦干热风灾害风险预警提示：预计未来10天，洛阳等7个地区为干热风中风险区，主要发生时段在30日、31日。

　　提起干热风，可能住在城市里的人不太了解，但对农民朋友来说它很不友好。干热风又称干旱风、热干风、火南风、火风，是一种高温、低湿并伴有一定风力的农业灾害性天气。干热风对作物的危害，主要在于高温、干旱、强风迫使空气和土壤蒸发量增大，导致作物水分过快消耗，从而破坏叶绿素等色素，阻碍其光合作用和合成过程，使作物很快由下往上变得青干。

　　根据市气象局发布的最新周天气预报，未来7天，洛阳有5天最高气温都在36℃以上，请大家一定注意防暑降温。

　　今天：洛阳全区晴天间多云，西南风2级～3级，气温17℃～34℃。

　　明天：洛阳全区多云到阴天，偏南风3级～4级，气温20℃～38℃。

　　29日(周日)：多云转晴天，西南风4级左右转西北风5级左右，气温22℃～38℃。

　　30日(下周一)：晴天间多云，西北风5级左右转偏西风2级～3级，气温23℃～34℃。

　　31日(下周二)：晴天到多云，气温19℃～36℃。

　　6月1日(下周三)：多云，气温22℃～38℃。

　　6月2日(下周四)：多云，气温17℃～38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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