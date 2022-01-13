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“理响洛城·河洛青年说”宣讲团首批成员名单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 21:30

　　今天，在位于洛龙区的席殊书屋国宝店，举行了“理响洛城·河洛青年说”复赛。来自我市的20名优秀青年从46名复赛选手中脱颖而出，他们将作为“理响洛城·河洛青年说”宣讲团首批成员，接下来深入我市各个领域进行宣讲。

　　为进一步强化青年群体思想引领，助力我市青年友好型城市建设，今年我市决定组建青年宣讲团，在全市开展“理响洛城·河洛青年说”主题教育实践活动。该活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市社科联、共青团洛阳市委主办，旨在从全市青年中选拔出宣讲团成员，用青年视角、青年语言宣讲阐释党的创新理论，宣传普及社会科学知识，传承弘扬中华优秀传统文化，讲述洛阳精彩故事。

　　自从宣讲团招募团员活动启动以来，社会各界报名踊跃。先从全市129名选手中选出首批进入“理响洛城·河洛青年说”复赛的选手，在此次复赛中，来自全市各个领域的46名选手以饱满的情绪、深情地宣讲，唱响河洛青年正能量。例如来自二里头夏都遗址博物馆的刘辰裕，以《遇夏博，见青春色彩》为题，讲述了一名青年文博人努力为宣传家乡以及创建“东亚文化之都”的洛阳城市名片贡献自己的青春力量。随着首批20名青年宣讲团成员的产生，下一步，他们将深入学校、产业园区、互联网企业等青年人聚集的场所，开展面对面集中宣讲。

　　比赛结束后，主办方介绍，这是我市加强青年思想引领工作的有益尝试，通过这次比赛发掘出一大批优秀青年人才，下来还将继续举办类似活动，以多种形式讲好洛城青年故事。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 文/图）

　　相关链接：“理响洛城·河洛青年说”宣讲团首批成员名单

　　张林楠 洛阳博物馆

　　曹青莞 市残疾人维权中心

　　刘辰裕 二里头夏都遗址博物馆

　　兰皓博 洛阳师范学院

　　王琦 市委政研室

　　钱慧敏 市纪委驻机关事务管理局纪检组

　　杨澜 市委党校

　　郝鹏飞 栾川县委宣传部

　　邢笑意 孟津区第二人民医院

　　王亚琼 孟津区市场监督管理局

　　王丹瑶 洛阳职业技术学院

　　朱丹杰 市轨道交通集团有限责任公司

　　孙若玉 市委党校

　　杨菲雪 市社会科学院

　　常幸 洛阳理工学院

　　饶骞 洛阳职业技术学院

　　郭禹辰 市轨道交通集团有限责任公司

　　刘向东 嵩县黄庄乡教育党支部

　　杨小慧 市纪委监委

　　黄笑迎 国网新安县供电公司
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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