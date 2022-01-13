热热热！本周末洛阳将迎38℃高温天气

今年我国北方首场大范围高温天来了，洛阳将迎38℃高温天！

今年我国北方首场大范围高温天来了，洛阳将迎38℃高温天！

据中国天气网消息，从26日开始，我国北方各地气温强势反弹，华北、黄淮一带将迎来今年首场大范围高温天气。27日到29日，河北南部、河南中部和西北部一些地方的最高气温甚至将达到或超过40℃。

具体到洛阳来说，这个双休日(28日、29日)，洛阳最高气温将达到38℃，这也是今年以来我们迎来的首场大范围、持续时间长的高温天气过程。高温来袭的同时，还有风来凑热闹。26日，河南省农业农村厅、河南省气象局联合发布冬小麦干热风灾害风险预警提示:

预计未来10天，安阳、新乡、洛阳、济源、开封、许昌、周口7地区为干热风中风险区，其中，安阳西部、新乡南部地区为高风险区，鹤壁、焦作、郑州、平顶山、商丘5地区为低风险区，主要发生时段在30日到31日。

提起干热风，可能住在城市里的人不太了解，但对农民朋友来说，很不友好。干热风又称干旱风、热干风、火南风、火风，是一种高温、低湿并伴有一定风力的农业灾害性天气。干热风对作物的危害，主要在于高温、干旱、强风迫使空气和土壤蒸发量增大，导致作物水分过快消耗，从而破坏叶绿素等色素，阻碍其光合作用和合成过程，使作物很快由下往上变得青干。此外，干热风常和干旱一起危害作物，此时，作物根部本来就吸不到应有的水分，而干热风又从茎叶中把大量水分攫取走，使作物更快萎黄枯死。

根据洛阳市气象局发布的最新周天气预报，未来7天洛阳有5天最高气温都在35℃以上，请大家一定要注意防暑降温。

今天(26日)夜里到明天(27日)白天，洛阳全区晴天间多云，西南风2级～3级，最低气温15℃～17℃，最高气温32℃～34℃。

明天(27日)夜里到后天(28日)白天，洛阳全区多云到阴天，偏南风3级～4级，最低气温19℃～21℃，最高气温36℃～38℃。

29日(周日)：多云转晴天，西南风4级左右转西北风5级左右，气温22℃～38℃。

30日(周一)：晴天间多云，西北风5级左右转偏西风2级～3级，气温23℃～34℃。

31日(周二)：晴天到多云，气温19℃～36℃。

6月1日(周三)：多云，气温22℃～38℃。

6月2日(周四)：多云，气温17℃～38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)