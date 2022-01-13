粮食产量是如何测算出来的？一起来看看吧

26日，国家统计局洛阳调查队在洛阳孟津区平乐镇上古村开展夏粮实割实测，不出一个月，就能测出洛阳市夏粮总产量。今天，跟着国家统计局洛阳调查队一起去看看，粮食产量是如何准确测算出来的？

26日，国家统计局洛阳调查队在洛阳孟津区平乐镇上古村开展夏粮实割实测，不出一个月，就能测出洛阳市夏粮总产量。今天，跟着国家统计局洛阳调查队一起去看看，粮食产量是如何准确测算出来的？

样本地块

抽样 科学选样本，精准测算的第一步

夏粮总产量是一亩一亩测出来的吗？

“当然不是。”国家统计局洛阳调查队农业农村调查科科长赵丽琳说，科学抽样是测算夏粮产量的关键。今年，我市总计选取了198个样本点，再按照粮食统计调查制度，在这些样本点中抽选样本地块，在样本地块中，按照地块的形状不同，采取对角线、开平方法、品字型放样法等，每个抽中地块放3个小样本。

赵丽琳说，通过测算每个样本地块的亩产量，可以客观反映出我市夏粮的亩产量，结合当年统计的夏粮播种面积，继而最终测算出我市当年夏粮总产量。

当天，记者采访所在的上古村的麦地就是其中一个样本地块。“这块地是正方形，我们采取对角线法，在对角线上均匀选取了3个小样本。”国家统计局孟津调查队调查员胡新泉在平板电脑上打开工作系统，系统中的卫星图斑上显示了3个小样本的准确位置，同时还会显示调查员当前所在的位置，这样就能准确找到实测地点。