洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

粮食产量是如何测算出来的？一起来看看吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 19:05

　　26日，国家统计局洛阳调查队在洛阳孟津区平乐镇上古村开展夏粮实割实测，不出一个月，就能测出洛阳市夏粮总产量。今天，跟着国家统计局洛阳调查队一起去看看，粮食产量是如何准确测算出来的？

样本地块

　　抽样 科学选样本，精准测算的第一步

　　夏粮总产量是一亩一亩测出来的吗？

　　“当然不是。”国家统计局洛阳调查队农业农村调查科科长赵丽琳说，科学抽样是测算夏粮产量的关键。今年，我市总计选取了198个样本点，再按照粮食统计调查制度，在这些样本点中抽选样本地块，在样本地块中，按照地块的形状不同，采取对角线、开平方法、品字型放样法等，每个抽中地块放3个小样本。

　　赵丽琳说，通过测算每个样本地块的亩产量，可以客观反映出我市夏粮的亩产量，结合当年统计的夏粮播种面积，继而最终测算出我市当年夏粮总产量。

　　当天，记者采访所在的上古村的麦地就是其中一个样本地块。“这块地是正方形，我们采取对角线法，在对角线上均匀选取了3个小样本。”国家统计局孟津调查队调查员胡新泉在平板电脑上打开工作系统，系统中的卫星图斑上显示了3个小样本的准确位置，同时还会显示调查员当前所在的位置，这样就能准确找到实测地点。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年87381人报名参加高考 全市设2...
  • 洛阳第七！全国城市传播百强榜揭晓
  • 夫妻俩在高速引线停车争吵 民警及时上...
  • 除栾川外 本周洛阳其他县区将入夏
  • 定了！2022年退休人员基本养老金上调4%
  • 即日起，隋唐大运河文化博物馆每天有4...
  • “洛阳最美科技工作者”名单发布 看看...
  • 两男子学偷车技术 “师徒”3人纷纷落网
  • 洛阳市召开稳住经济大盘电视电话会议
  • 一天两个重磅签约 这家世界500强央企...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    野燕麦

    走进美丽乡村 火龙庙

    红尘视觉 两个小精灵

    翠鸟
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605