以读书成效提升履职质效 助推政协工作高质量发展

26日，市政协召开“贯彻落实习近平总书记重要指示精神 深化政协委员读书活动”工作推进会，市政协主席杨炳旭出席会议并讲话。 26日，市政协召开“贯彻落实习近平总书记重要指示精神 深化政协委员读书活动”工作推进会，市政协主席杨炳旭出席会议并讲话。 会议传达学习习近平总书记关于读书活动的重要指示和全国政协深入开展委员读书座谈会精神、省政协“贯彻落实习近平总书记重要指示精神 深化政协委员读书活动”工作推进会精神，通报全市委员读书活动开展情况。会上，部分单位和省、市政协委员作了交流发言。 就深入持续推进全市政协系统“书香政协”建设，推动委员读书活动高质量开展，杨炳旭强调，要进一步提高政治站位，把深化委员读书活动作为贯彻落实习近平总书记重要指示精神的政治任务、政协履行职能的重要品牌、提升委员能力素养的重要途径、加强专门协商机构建设的重要举措，认真抓好贯彻落实，不断深化思想认识，切实增强委员读书的主动性、自觉性。要进一步把握重点关键，不断健全组织架构，科学确定读书主题，丰富创新读书方式，用好用活读书阵地，切实将委员读书形成的思想火花转化为政协履职成果，推动委员读书活动走深走实。要进一步扛牢压实责任，强化委员读书活动组织保障，加强群组管理，健全制度机制，扩大外溢效应，促使委员读书从“要我读”转变为“我要读”，营造大学习、大讨论、大调研的浓厚氛围，务求读书实效，以读书成效提升履职质效，助推新时代政协工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 冯波）