洛阳地铁老年人人脸识别业务如何办理？轨道集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：父亲长期在洛阳居住，想办理老年人乘地铁人脸识别业务，该如何办理？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：父亲长期在洛阳居住，想办理老年人乘地铁人脸识别业务，该如何办理？凭洛阳居住证可以办理吗？

洛阳市轨道集团回复：根据《洛阳市发改委关于我市城市轨道交通票价的批复》，凡年满60周岁以上洛阳市户口的老年人，可凭身份证原件至1号线秦岭路站、长安路站、王城公园站、丽景门站、启明南路站，2号线国花路站、牡丹桥站、市民之家站、兴洛湖站办理老年人脸识别。办理时间为9:00-18:00，除工作日高峰时段外可免费乘坐地铁，每月限乘70次，工作日高峰时段(7:00-9:00、17:00-19:00，以进站时间为准)享受票价5折优惠。非洛阳市户口60周岁以上老年人，不符合优惠政策相关条件，不能享受以上优惠。

点击查看原帖⑥