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洛阳开展社团分支机构专项整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 18:06

　　26日，记者获悉，为进一步加强社会团体分支(代表)机构规范管理，维护社会团体分支(代表)机构良好发展秩序，推动其在经济社会发展中积极发挥正能量，今年5月至7月，洛阳市民政局决定在全市范围内开展社会团体分支(代表)机构专项整治行动。

　　洛阳市民政局社会组织管理局负责人介绍，通过专项整治行动开展，清除一批名存实亡的分支(代表)机构，整改一批不规范的分支(代表)机构，激活一批效能不高的分支(代表)机构，着力防范化解社会团体分支(代表)机构风险隐患，促进社会团体高质量发展。

　　社会团体设立的分支机构(包括专项基金管理委员会)、代表机构，符合下列情形之一的，纳入本次专项整治范围：

　　1.已完成社会团体授权任务和宗旨使命的；

　　2.超出社会团体章程规定宗旨和业务范围的；

　　3.另行制定章程的；

　　4.名称或业务范围有相同相似的；

　　5.未按照规定程序设立的；

　　6.以“中心”“联盟”“研究会”“促进会”“研究院”等各类法人组织名称命名的；

　　7.名称中使用“中国”“中华”“全国”“国家”等字样的；

　　8.除代表机构外，名称带有地域性特征的；

　　9.分支(代表)机构下再设立或者变相设立分支(代表)机构的；

　　10.内部管理混乱影响正常运转的；

　　11.拒不服从社会团体领导和管理的；

　　12.连续两年及以上未开展活动的；

　　13.与非法社会组织存在勾连的；

　　14.未经社会团体授权或者批准，擅自发展会员、收取会费、接受捐赠、以社会团体名义开展活动的；

　　15.财务收支未纳入社会团体统一账户管理的；

　　16.开设独立银行账户的；

　　17.单独制定会费标准的；

　　18.通过收取管理费、赞助费等方式将分支(代表)机构委托其他组织运营的；

　　19.存在违规收费或违规开展评比达标表彰活动等情形的；

　　20.违反其他管理规定的。

　　社会团体发现分支(代表)机构存在上述第1、8、9、10、11、12、13项情形以及其他违法违规问题情节较为严重的，要立即予以终止；存在其他违法违规问题但情节较为轻微的，要限期全面整改，及时纠正违规行为，消除风险隐患。相关终止和整改情况要及时提交理事会(常务理事会)审议，并主动向社会公开，自觉接受会员和社会监督。

　　该负责人表示，各县区民政部门要高度重视社会团体分支(代表)机构专项整治行动，列入重要议事日程，明确责任分工，精心组织实施。要进一步畅通投诉举报渠道，公布投诉举报方式，鼓励群众和社会团体会员积极举报违规问题线索，及时曝光自查自纠工作开展不力、继续顶风违规设立分支(代表)机构、违法违规开展活动的负面典型。要进一步加大日常检查、行政约谈、抽查检查、督促指导力度，对发现的违规问题，综合运用行政处罚、信用惩戒、公开曝光、年检降档、评估降级等措施进行处理。

　　洛阳市民政局社会组织管理局监督举报电话：63940214　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李欣）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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