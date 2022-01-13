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洛阳市开展打击整治养老诈骗专项行动 公布举报方式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 18:07

　　26日，洛阳市召开打击整治养老诈骗专项行动推进会召开，深化全市打击整治养老诈骗工作。

　　据悉，洛阳市将坚持专项治理、系统治理、依法治理、综合治理相结合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范同步发力，依法严惩养老诈骗违法犯罪，铲除各类养老诈骗违法犯罪活动的滋生土壤，有效治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象，为老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。

　　此次专项行动打击整治重点为侵害老年人合法权益的各类诈骗违法犯罪，具体如下：

　　●“以房养老”诈骗：打着“以房养老”等旗号，诱骗老年人抵押自己房屋，再借助诉讼、仲裁、公证或者暴力、威胁等手段非法占有老年人房屋等违法犯罪问题。

　　●“养老保险”诈骗：以代办“养老保险”、开展“养老帮扶”为名实施的严重侵害老年人合法权益的诈骗违法犯罪问题。

　　●“养老投资”诈骗：打着投资“养老项目”等旗号，以许诺还本付息或者其他投资回报等方式，诱骗老年人“投资”“理财”等涉诈问题。

　　●“老年旅游”诈骗：用“免费旅游”“储值投资”“消费返利”等方式诱骗老年人预交高额费用的涉诈问题。

　　●涉老艺术品诈骗：打着“文化艺术品交易”等幌子，用无实物交易、固定利息返现、承诺代销、回购等方式诱骗老年人投资的涉诈问题。

　　●网络涉诈：利用互联网、手机APP等设置“套路”，诱导老年人“消费”“投资”等涉诈问题。

　　●“养老服务”诈骗：养老服务机构以提供“养老服务”为名，诱骗老年人以“办卡”“充值”“投资”等形式预交高额费用的涉诈问题。

　　●违规用地诈骗：违规使用养老服务设施用地变相开发房地产、违规建设其他项目的涉诈问题。

　　●养老地产诈骗：商品住房销售中以“老年社区”“老年公寓”“养老基地”“养老山庄”等名义进行虚假宣传、诱骗老年人购买等涉诈问题。

　　●养老诊疗诈骗：养老机构内设的无资质医疗机构、无行医资质人员擅自开展诊疗活动等涉诈问题。

　　●食品保健品诈骗：以涉老“食品”“保健品”名义进行虚假宣传、制售伪劣商品等涉诈问题。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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