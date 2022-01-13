最高奖5万元！洛阳举办创业创新大赛【视频】

推动“大众创业、万众创新”是稳增长的重要引擎，也是缓解就业压力的有效途径。为持续推动“大众创业、万众创新”，促进创业带动就业，26日，第五届“中国创翼”创业创新大赛、第六届“豫创天下”创业创新大赛、第二届“凤归中原”返乡创业大赛洛阳分区赛暨第十届“创响河洛”创业创新大赛决赛开赛。

推动“大众创业、万众创新”是稳增长的重要引擎，也是缓解就业压力的有效途径。为持续推动“大众创业、万众创新”，促进创业带动就业，26日，第五届“中国创翼”创业创新大赛、第六届“豫创天下”创业创新大赛、第二届“凤归中原”返乡创业大赛洛阳分区赛暨第十届“创响河洛”创业创新大赛决赛开赛。

“中国创翼”创业创新大赛是由人社部牵头举办的全国性创新创业赛事，本届大赛以“创响新时代，共圆中国梦”为主题，旨在以创新引领创业、创业带动就业，推进“大众创业、万众创新”向纵深发展。“豫创天下”创业创新大赛由省人社部门牵头打造，已发展成为集展示交流、资源对接、政策落实、服务落地等功能为一体的省级“双创”品牌赛事。“凤归中原”返乡创业大赛是我省鼓励乡贤返乡创业、助推乡村振兴，为广大返乡创业者提供创业梦想的优质平台。“创响河洛”创业创新大赛是洛阳市人社部门牵头主办的独立品牌赛事，旨在以创新引领创业，以创业带动就业，推动实现更加充分更高质量就业。

今年的大赛由洛阳市人社局联合洛阳市发改委、洛阳市教育局、洛阳市科技局、洛阳市财政局、洛阳市农业农村局、洛阳市乡村振兴局、洛阳市总工会、共青团洛阳市委、洛阳市妇联、洛阳市残联共同举办。

自今年3月启动以来，大赛共征集243个参赛项目，参赛者包括在校大学生、留学归国人员、返乡创业者、企事业单位科研和管理人员等。经激烈角逐，共有81个项目入围决赛，涵盖新材料新能源、装备制造、现代农业和现代服务业等多个领域，呈现出创新性强、发展前景好、带动就业作用突出等特点。

与往年不同的是，今年的大赛采用“1+3”模式，即1个主体赛加3个专项赛。其中，主体赛分为制造业和服务业2个项目组；3个专项赛分别是青年创意专项赛、劳务品牌专项赛和乡村振兴专项赛。

大赛还邀请到14名省市级大众创业导师、知名企业家、创投行业领军人士担当评委。在两天时间里，81个参赛项目将通过路演、专家点评提问等环节，角逐一二三等奖。大赛共设26个奖项，单项奖金最高5万元，获奖项目不仅能代表洛阳参加全省决赛，还能在办公场所、创业服务、创业辅导、创投对接、媒体宣传等方面享受优先支持。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 段运磊 文/图/视频)