一天两个重磅签约 这家世界500强央企看好洛阳

近日，中国能源建设股份有限公司分别与洛阳国晟集团和新安县政府签署战略合作协议，洛阳风口产业再迎央企关注。

近日，中国能源建设股份有限公司分别与洛阳国晟集团和新安县政府签署战略合作协议，洛阳风口产业再迎央企关注。

前者与洛阳国晟集团的合作，涉及新能源、水利、交通、城建、乡村振兴等方面，中国能建将以投资带动市场，计划“十四五”期间在洛阳投资不低于1000亿元。后者与新安县的合作，将重点围绕矿产资源综合开发利用、新型能源、新型城镇化、市政基础设施及城市配套设施建设等多领域，将为实现高质量可持续发展增添新动能。

一天内两个重磅签约，是洛阳市抓好“风口”产业投融资，积极引入“风口”产业运营商，推动传统产业向“风口”产业转型的生动实践，也拉开了中国能建进军洛阳、投资兴业的帷幕。

“洛阳具有较好的产业科研基础，正全力推动风口产业发展，未来可期。我们秉持洛阳有需求、能建有优势、双方有共识、合作有共赢的理念，也期待为洛阳高质量发展贡献更多的能建智慧、能建方案和能建力量。”中国能源建设华中区域总部相关负责人说。

其实，此次签约并不是中国能建与洛阳的首次牵手。

2020年12月，中国能建汝阳刘店80兆瓦风电场项目全容量并网成功。该项目总投资7.3亿元，可年节约标准煤4.79万吨、减少二氧化硫排放量40吨、减少二氧化碳排放量13万吨，对推动我市绿色能源经济高质量发展具有重要意义。2021年7月，中国能建黄河流域伊洛河偃师段生态环境综合治理及提升改造(二期)项目正式签约。该项目总投资11.2亿元，将打造伊洛河万亩湿地公园，建成后将成为我市黄河流域生态保护治理的又一张生态名片。目前，中国能建分别与洛宁县、嵩县就抽水蓄能电站项目正在会谈，与交通部门谋划合作的4条高速公路项目、计划投资400亿元以上，也将在今年下半年开工。

据悉，作为中国乃至全球电力行业最大的全面解决方案提供商商和基础设施投资承包商之一，中国能源建设集团有限公司连续7年进入世界500强，主营业务涵盖能源电力、水利水务、铁路公路、港口航道、市政工程、城市轨道、生态环保和房屋建筑等领域，为促进我国电力工业高质量发展和世界能源电力清洁低碳发展作出了突出贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 麻耀东）