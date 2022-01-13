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2022年洛阳市优秀剧本征集活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 18:17

　　26日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，2022年洛阳市优秀剧本征集活动启动，面向全市公开征集优秀剧本。

　　本次活动征集范围为面向2019年以来创作的、未曾搬上舞台的原创戏剧剧本(含戏曲、话剧、歌剧、音乐剧等)，不接受传统戏整理改编及其他剧种移植的剧本。大戏剧本时长需在70分钟以上，小戏剧本时长需在20分钟以内。全市各种所有制专业艺术单位工作人员、有一定专业水准的独立编剧，以及对作品拥有完整版权且参选作品在评选结束前未与任何团体或个人签约的作者都可参与。

　　剧本题材包括：以现实题材为重点，紧扣全面建成小康社会和中国共产党成立100周年等重要时间节点，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，突出以人民为中心的创作导向，弘扬伟大的建党精神，弘扬民族精神和时代精神，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题；“讲家史、传家训、正家风、严家规”，以小切口反映大主题，以小人物折射大时代，讲好共同富裕的幸福故事，展现乡村振兴的新气象；弘扬河洛文化，讲好中国故事的新编历史题材，富有人文精神和高雅的审美格调，能对传统文化去粗取精，思辨继承，传达时代精神。塑造“行走河南，读懂中国”文化品牌，讲好新时代黄河故事等。

　　剧本征集截止时间为6月15日。材料邮寄地址：洛阳市西工区九都路67号洛阳市艺术研究所盛宸祎收，邮编：471000。剧本电子版可发至邮箱：lysysyjs@126.com。联系电话：86869719、15670302729。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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