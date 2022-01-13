栾川：组建联合党委 实现抱团发展

26日，在栾川县陶湾镇南沟的一处牡丹基地内，牡丹长势喜人，几十名妇女忙着锄草浇水。“没想到村里这么快就协调好了土地，项目二期也要上马了，未来这儿将是一片花海。”牡丹基地负责人欣喜地说。

26日，在栾川县陶湾镇南沟的一处牡丹基地内，牡丹长势喜人，几十名妇女忙着锄草浇水。“没想到村里这么快就协调好了土地，项目二期也要上马了，未来这儿将是一片花海。”牡丹基地负责人欣喜地说。

今年3月，一家专业种植牡丹的公司找到陶湾镇协心村党支部书记、村委会主任王景甫，提出想在村里建设占地100亩的牡丹基地。

“这对村里发展旅游产业来说是件大好事，但村里满打满算只能拿出20亩土地，这可怎么办？”王景甫兴奋之余又有些发愁，情急之下他立刻把情况向联合党委汇报。

王景甫所说的联合党委是陶湾镇伊源康养谷联合党委，由协心、红庙、西沟、唐家庄4个村组成。原来，陶湾镇南沟是一条长约18公里的生态旅游示范带，自然风光绮丽，沟内依次分布着协心村、红庙村、西沟村和唐家庄村4个村。长久以来，四个村单打独斗，村与村产业之间的联系不多。为集合优势资源共谋发展，陶湾镇指导4个村在保持现有行政区划不变、村民自治主体不变、集体资产产权不变和财务独立管理的前提下，建立陶湾镇伊源康养谷联合党委，并下设产业发展、三变改革和民宿集群建设党支部，推动4个村实现抱团发展。

关键时刻，联合党委发挥了重要作用。在联合党委的统一协调下，4个村的土地迅速实现了资源“联姻”，共流转土地100余亩种植牡丹。这不仅为陶湾镇南沟带来了新的旅游“IP”，也带动农户通过鲜切花销售、土地出租、花田管护等实现增收创收，达到了农户、合作社、公司三方互利共赢的局面。