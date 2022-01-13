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温暖童心， 快乐六一！洛阳市开展慰问残疾儿童活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 18:16

　　为让残疾儿童感受到节日的快乐和幸福，今日，一场“温暖童心 快乐六一”慰问活动在洛阳市残联会议室举行，爱心单位及爱心人士为孩子们送去了图书、教具、听辅设备电池以及亲子成长体验门票。

　　活动中，孩子们在老师的鼓励下勇敢走向舞台，表演了精彩的节目，赢得台下阵阵掌声。文艺汇演不仅培孩子们艺术表演的才能，让他们体验参与节目表演的快乐，还让家长感受到幼儿的成长和进步。

　　“关爱残疾儿童成长是残疾人工作者义不容辞的责任，更是全社会的共同职责。”洛阳市残联相关负责人表示，此次活动传递了社会各界对残疾儿童的关爱，营造了理解、关心、帮助残疾儿童的良好氛围，使他们更加坚定信心，积极乐观生活。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 杨润颖 杨欣 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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