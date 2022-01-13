宜阳县气象局全力服务“三夏”生产

5月26日，宜阳县气象局农业气象服务人员组成志愿服务队，深入田间地头，直通式做好“三夏”生产气象服务，提醒农户密切关注天气变化，针对强对流天气做好防范，为小麦抢收、晾晒提供有效参考，做到适时收获，确保颗粒归仓。
5月26日，宜阳县气象局农业气象服务人员组成志愿服务队，深入田间地头，直通式做好“三夏”生产气象服务，提醒农户密切关注天气变化，针对强对流天气做好防范，为小麦抢收、晾晒提供有效参考，做到适时收获，确保颗粒归仓。
5月26日，宜阳县气象局农业气象服务人员组成志愿服务队，深入田间地头，直通式做好“三夏”生产气象服务，提醒农户密切关注天气变化，针对强对流天气做好防范，为小麦抢收、晾晒提供有效参考，做到适时收获，确保颗粒归仓。(程晓楠)
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