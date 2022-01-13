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有趣！智慧街巷改造完成 扫码即可了解洛阳历史
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 18:03

　　打造智慧街巷，利用“剧本杀”将老城的历史典故、特色景点串联起来，为游客带来更加沉浸式的游玩体验……眼下，洛阳市老城区加大力度推进的“老城记忆”数字文创项目，以“剧本杀”为借鉴，通过“文化＋数字”的方式推动城市提质发展。

　　26日上午，在老城区南大街众芳园文化传播(河南)有限公司，公司负责人白克正在向员工了解老城文化“剧本杀”项目的进展情况。在不久的将来，通过区政府“数字文旅”工程的建设，无论是本地居民，还是外地游客，即可通过手机扫描老城街巷里的二维码标识，展开一场全域街景式的“梦回盛唐”体验。

　　白克说，区政府持续扶持特色文创项目的建设，不仅为“剧本杀”数字化开发提供帮助，还突破性地以东、西南隅历史文化街区为轴线，搭建室内外沉浸式场景，联通区域内可开放的名宅、古籍、街巷还穿插知名小吃、非遗技艺体验等创新元素，形成多点带面的体验布局，结合老城智慧街巷建设，将“剧本杀”里的线索、任务隐藏在街巷里的雕塑、墙画等上面，通过线上打卡、线下娱乐互动的方式，加强游客沉浸感和互动体验。

　　老城区东南隅办事处党工委书记尚凤辉介绍，辖区23条街巷已按照智慧街巷标准完成改造，结合当下流行的“沉浸式文创体验”，以千年帝都特色历史为依托，以实景街巷为载体，以数字技术为引擎，以青年游客为支撑，全力打造沉浸式街区，把老城的每一条人文风格强烈的背街小巷与每一个主题鲜明的特色街区，转化为游客更好的出行、消费体验。

　　“用‘剧本杀’业态做好串联，更好锁定年轻人群。”尚凤辉说，他们将结合老城独有的文化内涵和地理优势，利用数字文创赋能全力打造青年友好型样板街区、古今穿越式历史景点、沉浸体验式文旅项目，通过“文化＋数字”助力老城背街小巷焕发新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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