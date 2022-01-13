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保护“面子”！洛阳设立20个化妆品不良反应监测哨点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 18:02

　　26日上午，在位于洛阳市的河南科技大学第二附属医院的皮肤科诊室，副主任医师贾雪平正在查看一位患者脸部出现的红疹情况。经过询问，这位患者在几天前更换了自己使用的化妆品品牌，将相关内容通过化妆品不良反应微信小程序进行上报登记。

　　即日起，洛阳市市场监管局在全市范围内开展为期一周的化妆品安全科普宣传活动。记者从洛阳市市场监管局了解到，目前洛阳已经设立20个省级或市级化妆品不良反应监测哨点，河科大二附院是首批省级监测哨点。如果患者怀疑皮肤出现不良反应是由使用化妆品引起的，可以拿着化妆品到设立有监测哨点的医院就诊和登记，医生会在询问购买渠道、每日用量、使用时间等内容之后，对其作出复合型评价，并对致病因进行初步分析，给出诊治意见。

　　洛阳市市场监管局化妆品监管科相关负责人说，化妆品不良反应是指人们在日常生活中正常使用化妆品，所引起的皮肤及其附属器的病变，以及人体局部或全身性的损害。开展化妆品不良反应监测和上报等工作，旨在通过专业医师提供的准确数据，来获取真实的化妆品不良反应信息，对日后发布化妆品消费预警、化妆品正确使用指导意见和收集消费者的合理诉求，都具有重要的意义。

　　需要提醒您的是，化妆品的基本功能是清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰瑕疵，宣称有医疗作用和治疗疾病功能的产品，其实已经不是化妆品了。使用化妆品要特别留意使用期限，外包装显示的保质期是指未开封的时间，每种化妆品都有严格的使用期限，比如爽肤水、乳液，打开一年之后继续使用，不仅起不到护肤的作用，反而会造成永久伤害。有些化妆品，在瓶身的右下角或者底部会有一个打开了的瓶盖标识，标识内有“6M”或者“12M”，表示打开后可以存放6个月或者12个月的意思。

　　附：部分设立在医院的化妆品不良反应监测哨点名单

　　洛阳市东方人民医院、河科大二附院、伊川县人民医院、新安县人民医院、栾川县人民医院、汝阳县中医院、嵩县人民医院、宜阳县中医院、孟津区第二人民医院、洛宁县人民医院、洛宁县人民医院、偃师区人民医院、伊滨区香山中医院。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 明富廷 陈翔)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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