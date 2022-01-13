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建行洛阳体育场路支行成功堵截一起网络诈骗 为老年客户保住6万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 13:06

　　时钟已过中午12时，一上午繁忙的业务即将结束，建行洛阳体育场路支行的工作人员刚想喘口气，12时10分，一位60岁左右的老先生快步走进营业厅，要办理汇款业务。

　　“毕先生，您给这个人汇款6万元，您可认识让您汇款的人？您和他是什么关系？他是干什么的……”

　　在守护好老年客户的钱袋子方面，建行有一系列的适老服务的“秘籍”，对老年人服务有一套的规定的动作，因此，柜员肇玉沛自然要多问客户一些，在为客户提供周到服务的同时，更要确保老年客户的资金安全。

　　“在网上一个聊天室认识的，经常聊房地产投资的事情。”

　　毕先生的话立即引起柜员小肇和当班的会计主管张俊霞的警觉。张主管立刻放下手中的事务，一边招呼柜员先不要汇款，一边嘱咐大堂经理给毕先生端来茶水，到柜台仔细询问客户汇款事宜。

　　毕先生称其网上接触到一个医养群，说在成都投资一个医养中心，群里的人可以通过前期投资，购买医养中心的床位，床位紧缺，后期收益可观。主管问毕先生去没去实地考察过，他讲群里的王总说是因为疫情目前没法去实地看房，先把投资款交到王总账户后，6月份，王总再组织“投资人”去成都看房。

　　张俊霞主管通过查看毕先生聊天记录，前期和毕先生频繁语音聊天的是男性东北口音。毕先生称他前期已经在别的银行汇给一个老总了2万元，现在再汇给另外一个王总6万元再买6套房子。

　　在和客户交流的过程中，张俊霞主管认为这极可能是一起以购买医养房产为幌子的诈骗案，于是迅速向支行行长和分行个人金融部报告相关情况，同时报警。

　　12时40分，公安民警赶赴建行体育场支行，了解相关情况后，劝说毕先生不要轻易相信网上一些消息，并且在网络平台上查询毕先生所说的投资公司，确认这是一家以医养为骗局的网络诈骗公司。

　　至此，毕先生终于明白自己已经上当受骗了，多亏建行工作人员和公安民警的劝说和极力拦阻，自己才避免6万元的资金损失。毕先生对建行工作人员为客户所想认真负责的态度和保护客户资金安全的精神一再表示感谢。(建轩)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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