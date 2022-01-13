孩子延缓入学，家长该如何申请？洛阳市教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子今年就满足入小学的条件了，但是想让孩子明年再入学，家长该如何申请办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子今年就满足入小学的条件了，但是想让孩子明年再入学，家长该如何申请办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子今年就满足入小学的条件了，但是想让孩子明年再入学，家长该如何申请办理？
洛阳市教育局回复：《洛阳市2022年义务教育阶段学校招生入学工作方案》已经公布，方案指出：适龄儿童少年因身体状况需要延缓就读义务教育学校的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，报县区教育行政部门批准备案。各县区、各学校不得要求适龄儿童开具未入学证明。全面清理取消学前教育经历、计划生育证明、超过正常入学年龄证明等无谓证明材料；预防接种证明不作为入学报名前置条件，可在开学后及时要求学生提供。详情可咨询所在区教育部门。
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