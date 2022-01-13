“洛阳最美科技工作者”名单发布 看看都有谁？

26日，2022年洛阳最美科技工作者发布仪式举行。现场为10名2022年“洛阳最美科技工作者”颁奖，还有10名同志荣获2022年“洛阳最美科技工作者”提名奖。 26日，2022年洛阳最美科技工作者发布仪式举行。现场为10名2022年“洛阳最美科技工作者”颁奖，还有10名同志荣获2022年“洛阳最美科技工作者”提名奖。 为进一步弘扬“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的新时代科学家精神，激发全市广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感，积极投身以创新引领发展主战场，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供有力的科技支撑和智力支持，今年3月，洛阳市委宣传部、市委组织部、市科协、市科技局等部门联合启动开展了2022年“洛阳最美科技工作者”的评选宣传活动。经过基层推荐、专家评审、社会投票等环节，最终产生了2022年“洛阳最美科技工作者”。 荣获2022年“洛阳最美科技工作者”荣誉的分别是—— 国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司总经理 叶军 河南科技大学第一附属医院神经分子生物实验室主任 闫俊强 洛阳轴承研究所有限公司总工程师 李文超 洛阳市中医院业务副院长 李自强 河南科技大学园艺与植物保护学院副教授 李秀珍 中石化洛阳工程有限公司技术总监 张光黎 洛阳理工学院智能制造学院系主任 陈智勇 中国空空导弹研究院副总工程师 赵文普 洛阳市平乐正骨文化研究院正元堂中医门诊部主任 郭芫沅 中国船舶重工集团公司第七二五研究所副所长 廖志谦 下一页 尾页 [1] [2]