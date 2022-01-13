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即日起，隋唐大运河文化博物馆每天有4场免费讲解
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 13:15

　　今日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，即日起，该馆向公众提供每日4场“国运泱泱——隋唐大运河文化展”公益讲解服务。

　　●服务时间

　　每日的9时30分、11时、13时30分、15时30分。

　　●服务地点

　　隋唐大运河文化博物馆服务台

　　●讲解内容

　　博物馆一层二层“国运泱泱——隋唐大运河文化展”

　　隋唐大运河文化博物馆位于洛阳市老城区滨河北路与新伊大街交叉口东100米，开放时间为每日9时至17时，周一闭馆(公众节假日除外)，每日16时30分后不再接待观众。您可在“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号提前预约进馆。

　　此外，该馆还规定：60岁以上无智能手机并且无法由他人代为预约的老年人，可出示身份证到票务中心登记后入馆。现场预约须在每日16时前进行，若现场票已约满，会在现场票务窗口旁摆出“今日票已约完，明日再约”的通知。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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