6月底前，洛阳将至少建成100个文化示范带动社区【视频】

今天上午，记者从洛阳市创建办了解到，为进一步推进文化进社区，更好满足人民群众不断增长的文化新需求，助力全国文明典范城市创建工作，《洛阳市“文化进社区”专项工作方案》(以下简称《方案》)已正式出台。这标志着我市“文化进社区”工作将常态化、制度化持续开展。

今天上午，记者从洛阳市创建办了解到，为进一步推进文化进社区，更好满足人民群众不断增长的文化新需求，助力全国文明典范城市创建工作，《洛阳市“文化进社区”专项工作方案》(以下简称《方案》)已正式出台。这标志着我市“文化进社区”工作将常态化、制度化持续开展。

按照《方案》，我市将积极推动公共服务社区化，聚焦群众对文化、体育等的需求，以“片区、社区、居民小区”为单位，优化服务设施布局，积极引入社区力量，让基层文化更具生机和活力，更好满足社区群众的美好生活需要。

具体说来，接下来，我市将通过“13332工作举措”(即围绕一个需求，建好三级阵地，用好三支队伍，开展三个活动，达到两个目的)整合基层社区各类文化阵地资源，培育壮大乡村(社区)文化合作社队伍，开展“文化进社区”系列活动等措施，凝聚群众、引导群众，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领基层思想文化阵地，不断满足人民群众对美好生活的需要，享有更加充实、更加丰富、更高质量的精神文化生活，达到让社区的老百姓管理社区，让社区的老百姓服务社区目的，推动基层精神文明建设繁荣壮大。

《方案》同时指出，要充分释放文化示范带动社区在此专项行动中的榜样力量。此前，洛龙区已率先全市建成一批文化示范带动社区，其中包括龙瑞社区、东方今典社区、石油社区、定鼎门社区等。按照计划，6月底前，我市将至少完成100个文化示范带动社区，下半年在全市范围内逐步推开建设。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图/视频）